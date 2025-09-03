Više o PEW

Pew4Sol Logotip

Pew4Sol Cijena (PEW)

Neuvršten

1 PEW u USD cijena uživo:

$0.00020727
$0.00020727$0.00020727
+1.20%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Pew4Sol (PEW)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:32:07 (UTC+8)

Pew4Sol (PEW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02064497
$ 0.02064497$ 0.02064497

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.22%

+5.25%

+5.25%

Pew4Sol (PEW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PEWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEW je $ 0.02064497, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEW se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.22% u posljednjih 24 sata i +5.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pew4Sol (PEW)

$ 51.97K
$ 51.97K$ 51.97K

--
----

$ 51.97K
$ 51.97K$ 51.97K

250.71M
250.71M 250.71M

250,708,091.01
250,708,091.01 250,708,091.01

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pew4Sol je $ 51.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEW je 250.71M, s ukupnom količinom od 250708091.01. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.97K.

Pew4Sol (PEW) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pew4Sol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pew4Sol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pew4Sol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pew4Sol u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.22%
30 dana$ 0+16.60%
60 dana$ 0+28.71%
90 dana$ 0--

Što je Pew4Sol (PEW)

PEW FOR BOME AND PEPE is a token representing a community deeply infatuated with the arts of Darkfarms. It is also a token soon on BOMECHAIN.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Pew4Sol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pew4Sol (PEW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pew4Sol (PEW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pew4Sol.

Provjerite Pew4Sol predviđanje cijene sada!

PEW u lokalnim valutama

Pew4Sol (PEW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pew4Sol (PEW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PEW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pew4Sol (PEW)

Koliko Pew4Sol (PEW) vrijedi danas?
Cijena PEW uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PEW u USD?
Trenutačna cijena PEW u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pew4Sol?
Tržišna kapitalizacija za PEW je $ 51.97K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PEW?
Količina u optjecaju za PEW je 250.71M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PEW?
PEW je postigao ATH cijenu od 0.02064497 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PEW?
PEW je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PEW?
24-satni obujam trgovanja za PEW je -- USD.
Hoće li PEW još narasti ove godine?
PEW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PEW predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

