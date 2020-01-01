Pew Pew (PEW) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pew Pew (PEW), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pew Pew (PEW) Informacije PEW isn’t your average memecoin. Born from the chaos of 4chan culture and sci-fi vibes, OG meme confirmed by many. PEW PEW is a movement, not just a meme coin. The energy, the drive—it’s all here. And let’s not forget: Elon Musk’s “pew pew” Starlink tweet has set the stage. 🛰⚡️ The connection to meme culture and 4chan’s leetspeak pew pew legacy gives us a unique edge. Because this is the moment where legends are made. Let’s turn up the heat and take this to the next level. Službena web stranica: https://pewpew.meme/ Kupi PEW odmah!

Pew Pew (PEW) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pew Pew (PEW), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.71K $ 11.71K $ 11.71K Ukupna količina: $ 896.60M $ 896.60M $ 896.60M Količina u optjecaju: $ 896.60M $ 896.60M $ 896.60M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.71K $ 11.71K $ 11.71K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Pew Pew (PEW)

Pew Pew (PEW) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pew Pew (PEW) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PEW tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PEW tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PEW tokena, istražite PEW cijenu tokena uživo!

