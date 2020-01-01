Petunia (PETUNIA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Petunia (PETUNIA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Petunia (PETUNIA) Informacije Petunia is a fan-based memecoin celebrating Petunia the Pig on TikTok. Petunia is a Pig that has recently gotten viral on the TikTok platform, having been rescued by its owner from being abandoned by the previous breeder Momma June. This token was created as part of the Bonk ecosystem within the Solana Blockchain to celebrate Petunia's life alongside the community, having garnered support from the original owners of Petunia, we continue to build more presence on X and giving back to Petunia and her family. It is purely meant to be a memecoin in support of Petunia. Službena web stranica: https://petuniathepig.com

Petunia (PETUNIA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Petunia (PETUNIA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 91.51K $ 91.51K $ 91.51K Ukupna količina: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Količina u optjecaju: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 91.51K $ 91.51K $ 91.51K Povijesni maksimum: $ 0.00651603 $ 0.00651603 $ 0.00651603 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Petunia (PETUNIA)

Petunia (PETUNIA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Petunia (PETUNIA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PETUNIA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PETUNIA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PETUNIA tokena, istražite PETUNIA cijenu tokena uživo!

