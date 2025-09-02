Petunia (PETUNIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00651603$ 0.00651603 $ 0.00651603 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.36% Promjena cijene (1D) -2.64% Promjena cijene (7D) +8.66% Promjena cijene (7D) +8.66%

Petunia (PETUNIA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PETUNIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PETUNIA je $ 0.00651603, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PETUNIA se promijenio za -2.36% u posljednjih sat vremena, -2.64% u posljednjih 24 sata i +8.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Petunia (PETUNIA)

Tržišna kapitalizacija $ 100.62K$ 100.62K $ 100.62K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 100.62K$ 100.62K $ 100.62K Količina u optjecaju 999.87M 999.87M 999.87M Ukupna količina 999,874,417.0 999,874,417.0 999,874,417.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Petunia je $ 100.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PETUNIA je 999.87M, s ukupnom količinom od 999874417.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 100.62K.