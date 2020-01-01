PettAI (AIP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PettAI (AIP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PettAI (AIP) Informacije PettAI is an AI-driven game merging advanced gameplay with intricate economics, featuring adaptive AI agents—including an AGI pet, PettBro —that evolve unique personalities based on user interactions. Utilizing prop-tech and integrating 5 LLMs, it offers Image Generation, Crypto Research and Pricing, Smart Chatbot Notifications and soon, an AI Agent Factory for creating custom AI agents. Powered by $AIP rewards on the Base L2 blockchain, its AI-driven Central Bank manages on-chain rewards via a Real-Time Inflation Module responsive to live pricing data, ensuring a dynamic economy. With accessories, web apps, chatbots, mini-games, and challenges, PettAI sets a new technical standard for AI-integrated economy. Službena web stranica: https://pett.ai/ Bijela knjiga: https://docs.pett.ai/ Kupi AIP odmah!

PettAI (AIP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PettAI (AIP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 851.51K $ 851.51K $ 851.51K Ukupna količina: $ 413.97M $ 413.97M $ 413.97M Količina u optjecaju: $ 282.06M $ 282.06M $ 282.06M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Povijesni maksimum: $ 0.04323201 $ 0.04323201 $ 0.04323201 Povijesni minimum: $ 0.00131947 $ 0.00131947 $ 0.00131947 Trenutna cijena: $ 0.00301944 $ 0.00301944 $ 0.00301944 Saznajte više o cijeni PettAI (AIP)

PettAI (AIP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PettAI (AIP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AIP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AIP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AIP tokena, istražite AIP cijenu tokena uživo!

AIP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AIP? Naša AIP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AIP predviđanje cijene tokena odmah!

