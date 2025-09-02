PettAI (AIP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00266707 $ 0.00266707 $ 0.00266707 24-satna najniža cijena $ 0.00324756 $ 0.00324756 $ 0.00324756 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00266707$ 0.00266707 $ 0.00266707 24-satna najviša cijena $ 0.00324756$ 0.00324756 $ 0.00324756 Najviša cijena ikada $ 0.04323201$ 0.04323201 $ 0.04323201 Najniža cijena $ 0.00131947$ 0.00131947 $ 0.00131947 Promjena cijene (1H) -0.82% Promjena cijene (1D) -15.08% Promjena cijene (7D) -42.08% Promjena cijene (7D) -42.08%

PettAI (AIP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00272513. Tijekom protekla 24 sata, AIPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00266707 i najviše cijene $ 0.00324756, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIP je $ 0.04323201, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00131947.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIP se promijenio za -0.82% u posljednjih sat vremena, -15.08% u posljednjih 24 sata i -42.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PettAI (AIP)

Tržišna kapitalizacija $ 771.33K$ 771.33K $ 771.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Količina u optjecaju 281.82M 281.82M 281.82M Ukupna količina 413,657,311.4263969 413,657,311.4263969 413,657,311.4263969

Trenutačna tržišna kapitalizacija PettAI je $ 771.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIP je 281.82M, s ukupnom količinom od 413657311.4263969. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.13M.