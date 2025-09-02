Više o AIP

PettAI Cijena (AIP)

1 AIP u USD cijena uživo:

$0.00272513
-15.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena PettAI (AIP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:20:21 (UTC+8)

PettAI (AIP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00266707
24-satna najniža cijena
$ 0.00324756
24-satna najviša cijena

$ 0.00266707
$ 0.00324756
$ 0.04323201
$ 0.00131947
-0.82%

-15.08%

-42.08%

-42.08%

PettAI (AIP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00272513. Tijekom protekla 24 sata, AIPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00266707 i najviše cijene $ 0.00324756, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIP je $ 0.04323201, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00131947.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIP se promijenio za -0.82% u posljednjih sat vremena, -15.08% u posljednjih 24 sata i -42.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PettAI (AIP)

$ 771.33K
$ 771.33K$ 771.33K

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

281.82M
413,657,311.4263969
Trenutačna tržišna kapitalizacija PettAI je $ 771.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIP je 281.82M, s ukupnom količinom od 413657311.4263969. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.13M.

PettAI (AIP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PettAI u USD iznosila je $ -0.000484141451831433.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PettAI u USD iznosila je $ -0.0015610670.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PettAI u USD iznosila je $ -0.0009842785.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PettAI u USD iznosila je $ -0.001290924633492131.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000484141451831433-15.08%
30 dana$ -0.0015610670-57.28%
60 dana$ -0.0009842785-36.11%
90 dana$ -0.001290924633492131-32.14%

Što je PettAI (AIP)

PettAI is an AI-driven game merging advanced gameplay with intricate economics, featuring adaptive AI agents—including an AGI pet, PettBro —that evolve unique personalities based on user interactions. Utilizing prop-tech and integrating 5 LLMs, it offers Image Generation, Crypto Research and Pricing, Smart Chatbot Notifications and soon, an AI Agent Factory for creating custom AI agents. Powered by $AIP rewards on the Base L2 blockchain, its AI-driven Central Bank manages on-chain rewards via a Real-Time Inflation Module responsive to live pricing data, ensuring a dynamic economy. With accessories, web apps, chatbots, mini-games, and challenges, PettAI sets a new technical standard for AI-integrated economy.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

PettAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PettAI (AIP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PettAI (AIP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PettAI.

Provjerite PettAI predviđanje cijene sada!

AIP u lokalnim valutama

PettAI (AIP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PettAI (AIP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PettAI (AIP)

Koliko PettAI (AIP) vrijedi danas?
Cijena AIP uživo u USD je 0.00272513 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AIP u USD?
Trenutačna cijena AIP u USD je $ 0.00272513. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PettAI?
Tržišna kapitalizacija za AIP je $ 771.33K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AIP?
Količina u optjecaju za AIP je 281.82M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AIP?
AIP je postigao ATH cijenu od 0.04323201 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AIP?
AIP je vidio ATL cijenu od 0.00131947 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AIP?
24-satni obujam trgovanja za AIP je -- USD.
Hoće li AIP još narasti ove godine?
AIP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AIP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:20:21 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.