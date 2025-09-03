Petcoin (PET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04081198$ 0.04081198 $ 0.04081198 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Petcoin (PET) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PET je $ 0.04081198, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PET se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Petcoin (PET)

Tržišna kapitalizacija $ 11.03K$ 11.03K $ 11.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.52K$ 17.52K $ 17.52K Količina u optjecaju 91.08M 91.08M 91.08M Ukupna količina 144,655,937.0 144,655,937.0 144,655,937.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Petcoin je $ 11.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PET je 91.08M, s ukupnom količinom od 144655937.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.52K.