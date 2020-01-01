Petals (PTS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Petals (PTS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Petals (PTS) Informacije Petals is a Web3.0 short video creation and social platform built entirely on blockchain technology, which facilitates value transfer and fair distribution for all users of the protocol. Its innate incentive mechanism is the biggest supporter of the coming Web3.0 era. Through the redistribution of value, content consumers, content producers, backend service providers or advertisers - are all able to create value and generate their own wealth. Everybody benefits. Službena web stranica: https://petals.video/home Kupi PTS odmah!

Petals (PTS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Petals (PTS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 60.53K $ 60.53K $ 60.53K Ukupna količina: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Količina u optjecaju: $ 14.12B $ 14.12B $ 14.12B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 428.50K $ 428.50K $ 428.50K Povijesni maksimum: $ 0.00409823 $ 0.00409823 $ 0.00409823 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Petals (PTS)

Petals (PTS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Petals (PTS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PTS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PTS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PTS tokena, istražite PTS cijenu tokena uživo!

PTS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PTS? Naša PTS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PTS predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!