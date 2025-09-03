Petals (PTS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00409823$ 0.00409823 $ 0.00409823 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.05% Promjena cijene (1D) +0.05% Promjena cijene (7D) -5.09% Promjena cijene (7D) -5.09%

Petals (PTS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PTStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PTS je $ 0.00409823, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PTS se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, +0.05% u posljednjih 24 sata i -5.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Petals (PTS)

Tržišna kapitalizacija $ 59.34K$ 59.34K $ 59.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 420.11K$ 420.11K $ 420.11K Količina u optjecaju 14.12B 14.12B 14.12B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Petals je $ 59.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PTS je 14.12B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 420.11K.