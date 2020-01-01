Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pesto the Baby King Penguin (PESTO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Informacije Pesto is a unique cryptocurrency inspired by the adorable baby king penguin recently born in Melbourne. As a community-driven project, Pesto aims to celebrate and highlight the cuteness and charm of this little penguin. Our mission is to bring people together around this symbol of joy, while fostering a fun and positive environment within the crypto space. With Pesto, we combine the innovation of blockchain with the irresistible appeal of one of nature's cutest creatures. Join us as we build a community where cuteness and technology collide! Službena web stranica: https://www.pestosol.com Kupi PESTO odmah!

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pesto the Baby King Penguin (PESTO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 354.84K $ 354.84K $ 354.84K Ukupna količina: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Količina u optjecaju: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 354.84K $ 354.84K $ 354.84K Povijesni maksimum: $ 0.02946025 $ 0.02946025 $ 0.02946025 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00035489 $ 0.00035489 $ 0.00035489 Saznajte više o cijeni Pesto the Baby King Penguin (PESTO)

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pesto the Baby King Penguin (PESTO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PESTO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PESTO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PESTO tokena, istražite PESTO cijenu tokena uživo!

PESTO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PESTO? Naša PESTO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PESTO predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!