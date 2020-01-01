Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Tokenomika

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Pesto the Baby King Penguin (PESTO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Informacije

Pesto is a unique cryptocurrency inspired by the adorable baby king penguin recently born in Melbourne. As a community-driven project, Pesto aims to celebrate and highlight the cuteness and charm of this little penguin. Our mission is to bring people together around this symbol of joy, while fostering a fun and positive environment within the crypto space. With Pesto, we combine the innovation of blockchain with the irresistible appeal of one of nature's cutest creatures. Join us as we build a community where cuteness and technology collide!

Službena web stranica:
https://www.pestosol.com

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pesto the Baby King Penguin (PESTO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 354.84K
$ 354.84K$ 354.84K
Ukupna količina:
$ 999.85M
$ 999.85M$ 999.85M
Količina u optjecaju:
$ 999.85M
$ 999.85M$ 999.85M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 354.84K
$ 354.84K$ 354.84K
Povijesni maksimum:
$ 0.02946025
$ 0.02946025$ 0.02946025
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00035489
$ 0.00035489$ 0.00035489

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Pesto the Baby King Penguin (PESTO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PESTO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PESTO tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PESTO tokena, istražite PESTO cijenu tokena uživo!

PESTO Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide PESTO? Naša PESTO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.