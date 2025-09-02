Više o PESTO

Pesto the Baby King Penguin Logotip

Pesto the Baby King Penguin Cijena (PESTO)

Neuvršten

1 PESTO u USD cijena uživo:

$0.00035632
$0.00035632$0.00035632
-1.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Pesto the Baby King Penguin (PESTO)
Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02946025
$ 0.02946025$ 0.02946025

$ 0
$ 0$ 0

+3.46%

-1.34%

+0.72%

+0.72%

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PESTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PESTO je $ 0.02946025, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PESTO se promijenio za +3.46% u posljednjih sat vremena, -1.34% u posljednjih 24 sata i +0.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pesto the Baby King Penguin (PESTO)

$ 356.24K
$ 356.24K$ 356.24K

--
----

$ 356.24K
$ 356.24K$ 356.24K

999.85M
999.85M 999.85M

999,847,868.31093
999,847,868.31093 999,847,868.31093

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pesto the Baby King Penguin je $ 356.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PESTO je 999.85M, s ukupnom količinom od 999847868.31093. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 356.24K.

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pesto the Baby King Penguin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pesto the Baby King Penguin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pesto the Baby King Penguin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pesto the Baby King Penguin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.34%
30 dana$ 0-25.83%
60 dana$ 0-52.94%
90 dana$ 0--

Što je Pesto the Baby King Penguin (PESTO)

Pesto is a unique cryptocurrency inspired by the adorable baby king penguin recently born in Melbourne. As a community-driven project, Pesto aims to celebrate and highlight the cuteness and charm of this little penguin. Our mission is to bring people together around this symbol of joy, while fostering a fun and positive environment within the crypto space. With Pesto, we combine the innovation of blockchain with the irresistible appeal of one of nature's cutest creatures. Join us as we build a community where cuteness and technology collide!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Pesto the Baby King Penguin (PESTO)

Službena web-stranica

Pesto the Baby King Penguin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pesto the Baby King Penguin (PESTO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pesto the Baby King Penguin (PESTO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pesto the Baby King Penguin.

Provjerite Pesto the Baby King Penguin predviđanje cijene sada!

PESTO u lokalnim valutama

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pesto the Baby King Penguin (PESTO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PESTO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pesto the Baby King Penguin (PESTO)

Koliko Pesto the Baby King Penguin (PESTO) vrijedi danas?
Cijena PESTO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PESTO u USD?
Trenutačna cijena PESTO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pesto the Baby King Penguin?
Tržišna kapitalizacija za PESTO je $ 356.24K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PESTO?
Količina u optjecaju za PESTO je 999.85M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PESTO?
PESTO je postigao ATH cijenu od 0.02946025 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PESTO?
PESTO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PESTO?
24-satni obujam trgovanja za PESTO je -- USD.
Hoće li PESTO još narasti ove godine?
PESTO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PESTO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
