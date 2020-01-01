Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Informacije The Peruvian National Football Team Fan Token is a BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Token allows fans of Peru National Football Team to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. FPFT, Peru National Football Team Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions. Survey and Events FPFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform. Loyalty Subscription FPFT Token holders will be able to use Peruvian National Football Team Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more. E-Commerce FPFT Token can be included in the Peruvian Football Federation's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp. Advantages FPFT Token holders can interact with the Peru National Football Team on the Bitci Fan Token Platform, including signed products, to meet and greet one of the Players or Legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles etc. can take advantage of the benefits. Games and Quests FPFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform. Službena web stranica: https://www.fpfplay.com/ Kupi FPFT odmah!

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 38.59K $ 38.59K $ 38.59K Ukupna količina: $ 97.91M $ 97.91M $ 97.91M Količina u optjecaju: $ 22.91M $ 22.91M $ 22.91M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 164.94K $ 164.94K $ 164.94K Povijesni maksimum: $ 0.210672 $ 0.210672 $ 0.210672 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00168469 $ 0.00168469 $ 0.00168469 Saznajte više o cijeni Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT)

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FPFT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FPFT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FPFT tokena, istražite FPFT cijenu tokena uživo!

