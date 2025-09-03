Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00165818 $ 0.00165818 $ 0.00165818 24-satna najniža cijena $ 0.00171387 $ 0.00171387 $ 0.00171387 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00165818$ 0.00165818 $ 0.00165818 24-satna najviša cijena $ 0.00171387$ 0.00171387 $ 0.00171387 Najviša cijena ikada $ 0.210672$ 0.210672 $ 0.210672 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) +2.96% Promjena cijene (7D) -7.99% Promjena cijene (7D) -7.99%

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00171279. Tijekom protekla 24 sata, FPFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00165818 i najviše cijene $ 0.00171387, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FPFT je $ 0.210672, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FPFT se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +2.96% u posljednjih 24 sata i -7.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT)

Tržišna kapitalizacija $ 39.24K$ 39.24K $ 39.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 167.70K$ 167.70K $ 167.70K Količina u optjecaju 22.91M 22.91M 22.91M Ukupna količina 97,907,299.0 97,907,299.0 97,907,299.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Peruvian National Football Team Fan Token je $ 39.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FPFT je 22.91M, s ukupnom količinom od 97907299.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 167.70K.