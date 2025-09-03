Više o FPFT

FPFT Informacije o cijeni

FPFT Službena web stranica

FPFT Tokenomija

FPFT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Peruvian National Football Team Fan Token Logotip

Peruvian National Football Team Fan Token Cijena (FPFT)

Neuvršten

1 FPFT u USD cijena uživo:

$0.00171279
$0.00171279$0.00171279
+2.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:38:57 (UTC+8)

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00165818
$ 0.00165818$ 0.00165818
24-satna najniža cijena
$ 0.00171387
$ 0.00171387$ 0.00171387
24-satna najviša cijena

$ 0.00165818
$ 0.00165818$ 0.00165818

$ 0.00171387
$ 0.00171387$ 0.00171387

$ 0.210672
$ 0.210672$ 0.210672

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+2.96%

-7.99%

-7.99%

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00171279. Tijekom protekla 24 sata, FPFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00165818 i najviše cijene $ 0.00171387, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FPFT je $ 0.210672, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FPFT se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +2.96% u posljednjih 24 sata i -7.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT)

$ 39.24K
$ 39.24K$ 39.24K

--
----

$ 167.70K
$ 167.70K$ 167.70K

22.91M
22.91M 22.91M

97,907,299.0
97,907,299.0 97,907,299.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Peruvian National Football Team Fan Token je $ 39.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FPFT je 22.91M, s ukupnom količinom od 97907299.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 167.70K.

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Peruvian National Football Team Fan Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Peruvian National Football Team Fan Token u USD iznosila je $ +0.0002633561.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Peruvian National Football Team Fan Token u USD iznosila je $ +0.0027206079.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Peruvian National Football Team Fan Token u USD iznosila je $ +0.000584403864534838.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.96%
30 dana$ +0.0002633561+15.38%
60 dana$ +0.0027206079+158.84%
90 dana$ +0.000584403864534838+51.79%

Što je Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT)

The Peruvian National Football Team Fan Token is a BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Token allows fans of Peru National Football Team to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. FPFT, Peru National Football Team Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions. Survey and Events FPFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform. Loyalty Subscription FPFT Token holders will be able to use Peruvian National Football Team Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more. E-Commerce FPFT Token can be included in the Peruvian Football Federation's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp. Advantages FPFT Token holders can interact with the Peru National Football Team on the Bitci Fan Token Platform, including signed products, to meet and greet one of the Players or Legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles etc. can take advantage of the benefits. Games and Quests FPFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT)

Službena web-stranica

Peruvian National Football Team Fan Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Peruvian National Football Team Fan Token.

Provjerite Peruvian National Football Team Fan Token predviđanje cijene sada!

FPFT u lokalnim valutama

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FPFT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT)

Koliko Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) vrijedi danas?
Cijena FPFT uživo u USD je 0.00171279 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FPFT u USD?
Trenutačna cijena FPFT u USD je $ 0.00171279. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Peruvian National Football Team Fan Token?
Tržišna kapitalizacija za FPFT je $ 39.24K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FPFT?
Količina u optjecaju za FPFT je 22.91M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FPFT?
FPFT je postigao ATH cijenu od 0.210672 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FPFT?
FPFT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FPFT?
24-satni obujam trgovanja za FPFT je -- USD.
Hoće li FPFT još narasti ove godine?
FPFT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FPFT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:38:57 (UTC+8)

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.