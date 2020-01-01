PERQ (PERQ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PERQ (PERQ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PERQ (PERQ) Informacije PERQ brings Supercharged Launchpools to Ethereum and Arbitrum. The concept is simple. Stake your idle Stablecoins (USDT, USDC, or DAI) or ETH in our PERQ Pools to earn your favorite tokens of today or tomorrow. PERQ offers users pools where they exchange their yield for unlaunched tokens, which will be released on TGE without any locks. Similarly, the user's stake is never locked and can always be withdrawn Službena web stranica: https://perq.finance/ Bijela knjiga: https://docs.perq.finance/ Kupi PERQ odmah!

PERQ (PERQ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PERQ (PERQ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 323.57K $ 323.57K $ 323.57K Ukupna količina: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Količina u optjecaju: $ 577.66M $ 577.66M $ 577.66M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Povijesni maksimum: $ 0.01227992 $ 0.01227992 $ 0.01227992 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00056001 $ 0.00056001 $ 0.00056001 Saznajte više o cijeni PERQ (PERQ)

PERQ (PERQ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PERQ (PERQ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PERQ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PERQ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PERQ tokena, istražite PERQ cijenu tokena uživo!

