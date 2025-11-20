Perps DAO Cijena danas

Trenutačna cijena Perps DAO (PERPS) danas je $ 0.00023368, s promjenom od 0.75% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PERPS u USD je $ 0.00023368 po PERPS.

Perps DAO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 233,681, s količinom u optjecaju od 1.00B PERPS. Tijekom posljednja 24 sata, PERPS trgovao je između $ 0.00021953 (niska) i $ 0.00023794 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00577625, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00021953.

U kratkoročnim performansama, PERPS se kretao -0.12% u posljednjem satu i -20.99% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Perps DAO (PERPS)

Tržišna kapitalizacija $ 233.68K$ 233.68K $ 233.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 233.68K$ 233.68K $ 233.68K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

