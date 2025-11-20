Perpcoin Cijena danas

Trenutačna cijena Perpcoin (PERPCOIN) danas je --, s promjenom od 1.61% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PERPCOIN u USD je -- po PERPCOIN.

Perpcoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 156,718, s količinom u optjecaju od 1.00B PERPCOIN. Tijekom posljednja 24 sata, PERPCOIN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00265271, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, PERPCOIN se kretao -0.60% u posljednjem satu i -12.25% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Perpcoin (PERPCOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 156.72K$ 156.72K $ 156.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 156.72K$ 156.72K $ 156.72K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Perpcoin je $ 156.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PERPCOIN je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 156.72K.