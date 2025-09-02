Više o ASK

ASK Informacije o cijeni

ASK Službena web stranica

ASK Tokenomija

ASK Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Permission Coin Logotip

Permission Coin Cijena (ASK)

Neuvršten

1 ASK u USD cijena uživo:

$0.00014881
$0.00014881$0.00014881
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Permission Coin (ASK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:48:13 (UTC+8)

Permission Coin (ASK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00845153
$ 0.00845153$ 0.00845153

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+0.01%

-0.69%

-0.69%

Permission Coin (ASK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ASKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASK je $ 0.00845153, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASK se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -0.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Permission Coin (ASK)

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

--
----

$ 14.88M
$ 14.88M$ 14.88M

21.90B
21.90B 21.90B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Permission Coin je $ 3.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASK je 21.90B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.88M.

Permission Coin (ASK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Permission Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Permission Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Permission Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Permission Coin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.01%
30 dana$ 0+19.01%
60 dana$ 0+13.49%
90 dana$ 0--

Što je Permission Coin (ASK)

“ASK” is the currency for permission. Its primary use case is to power a global digital ad system built on permissioned data and opt-in engagement. The project aims to offer an antidote to some of the most significant problems of Web 2.0 - surveillance capitalism, data exploitation and interruptive marketing - by enabling users to securely grant permission and monetize their data across the web, while providing an enterprise solution for marketers seeking better return on their ad spend. Global privacy regulations, ad blockers, and dramatic changes in ad tech are forcing a new advertising model based on consent. By enabling marketers to build opt-in audiences and ask permission for engagement, and by ensuring users are rewarded for the data they volunteer to share, Permission sees ASK as foundational to helping tech platforms and marketers compete in Web 3.0. Currently, users earn ASK by securely sharing their data and opting in to receive relevant ads and content. The experience is delivered primarily through declared data-sharing activities and engaging with video ads on Permission.io. Advertisers can also deploy ASK as an incentive mechanism on their own digital channels, driving loyalty and personalized ad campaigns. Additionally, the ability to earn and spend ASK via merchants on the Shopify platform is in the pipeline, with other major eCommerce platforms to follow. The project’s other goals include deeper development of its proprietary technology, “Data Algebra,” for which it has been awarded 9 patents. The breakthrough technology can liquify data currently stored in silos and applications, making it possible for individuals to aggregate and monetize their full data set and for companies to gain permissioned visibility over the most comprehensive data sets possible.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Permission Coin (ASK)

Službena web-stranica

Permission Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Permission Coin (ASK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Permission Coin (ASK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Permission Coin.

Provjerite Permission Coin predviđanje cijene sada!

ASK u lokalnim valutama

Permission Coin (ASK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Permission Coin (ASK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ASK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Permission Coin (ASK)

Koliko Permission Coin (ASK) vrijedi danas?
Cijena ASK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ASK u USD?
Trenutačna cijena ASK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Permission Coin?
Tržišna kapitalizacija za ASK je $ 3.26M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ASK?
Količina u optjecaju za ASK je 21.90B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ASK?
ASK je postigao ATH cijenu od 0.00845153 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ASK?
ASK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ASK?
24-satni obujam trgovanja za ASK je -- USD.
Hoće li ASK još narasti ove godine?
ASK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ASK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:48:13 (UTC+8)

Permission Coin (ASK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.