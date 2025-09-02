Permission Coin Cijena (ASK)
Permission Coin (ASK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ASKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASK je $ 0.00845153, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASK se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -0.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Permission Coin je $ 3.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASK je 21.90B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.88M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Permission Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Permission Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Permission Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Permission Coin u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+0.01%
|30 dana
|$ 0
|+19.01%
|60 dana
|$ 0
|+13.49%
|90 dana
|$ 0
|--
“ASK” is the currency for permission. Its primary use case is to power a global digital ad system built on permissioned data and opt-in engagement. The project aims to offer an antidote to some of the most significant problems of Web 2.0 - surveillance capitalism, data exploitation and interruptive marketing - by enabling users to securely grant permission and monetize their data across the web, while providing an enterprise solution for marketers seeking better return on their ad spend. Global privacy regulations, ad blockers, and dramatic changes in ad tech are forcing a new advertising model based on consent. By enabling marketers to build opt-in audiences and ask permission for engagement, and by ensuring users are rewarded for the data they volunteer to share, Permission sees ASK as foundational to helping tech platforms and marketers compete in Web 3.0. Currently, users earn ASK by securely sharing their data and opting in to receive relevant ads and content. The experience is delivered primarily through declared data-sharing activities and engaging with video ads on Permission.io. Advertisers can also deploy ASK as an incentive mechanism on their own digital channels, driving loyalty and personalized ad campaigns. Additionally, the ability to earn and spend ASK via merchants on the Shopify platform is in the pipeline, with other major eCommerce platforms to follow. The project’s other goals include deeper development of its proprietary technology, “Data Algebra,” for which it has been awarded 9 patents. The breakthrough technology can liquify data currently stored in silos and applications, making it possible for individuals to aggregate and monetize their full data set and for companies to gain permissioned visibility over the most comprehensive data sets possible.
