Permission Coin (ASK) Informacije o cijeni (USD)

Permission Coin (ASK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ASKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASK je $ 0.00845153, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASK se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -0.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Permission Coin (ASK)

Tržišna kapitalizacija $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.88M$ 14.88M $ 14.88M Količina u optjecaju 21.90B 21.90B 21.90B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Permission Coin je $ 3.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASK je 21.90B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.88M.