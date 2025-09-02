Perion (PERC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0116421 $ 0.0116421 $ 0.0116421 24-satna najniža cijena $ 0.01320668 $ 0.01320668 $ 0.01320668 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0116421$ 0.0116421 $ 0.0116421 24-satna najviša cijena $ 0.01320668$ 0.01320668 $ 0.01320668 Najviša cijena ikada $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Najniža cijena $ 0.00676314$ 0.00676314 $ 0.00676314 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) -0.39% Promjena cijene (7D) -15.31% Promjena cijene (7D) -15.31%

Perion (PERC) cijena u stvarnom vremenu je $0.0123571. Tijekom protekla 24 sata, PERCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0116421 i najviše cijene $ 0.01320668, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PERC je $ 1.15, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00676314.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PERC se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -0.39% u posljednjih 24 sata i -15.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Perion (PERC)

Tržišna kapitalizacija $ 486.90K$ 486.90K $ 486.90K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Količina u optjecaju 39.41M 39.41M 39.41M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Perion je $ 486.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PERC je 39.41M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.24M.