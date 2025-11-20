PepsiCo xStock Cijena danas

Trenutačna cijena PepsiCo xStock (PEPX) danas je $ 146.09, s promjenom od 1.22% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PEPX u USD je $ 146.09 po PEPX.

PepsiCo xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 234,205, s količinom u optjecaju od 1.60K PEPX. Tijekom posljednja 24 sata, PEPX trgovao je između $ 145.93 (niska) i $ 148.61 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 177.28, dok je rekordna najniža cijena bila $ 137.74.

U kratkoročnim performansama, PEPX se kretao -0.64% u posljednjem satu i +1.24% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu PepsiCo xStock (PEPX)

Tržišna kapitalizacija $ 234.21K$ 234.21K $ 234.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Količina u optjecaju 1.60K 1.60K 1.60K Ukupna količina 24,142.005477384 24,142.005477384 24,142.005477384

