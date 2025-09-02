Pepper Meme (PEPPER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00989255 - $ 0.0102452
24-satna najniža cijena: $ 0.00989255
24-satna najviša cijena: $ 0.0102452
Najviša cijena ikada: $ 0.01275333
Najniža cijena: $ 0
Promjena cijene (1H): +0.12%
Promjena cijene (1D): -0.90%
Promjena cijene (7D): -6.82%

Pepper Meme (PEPPER) cijena u stvarnom vremenu je $0.01015286. Tijekom protekla 24 sata, PEPPERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00989255 i najviše cijene $ 0.0102452, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEPPER je $ 0.01275333, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEPPER se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, -0.90% u posljednjih 24 sata i -6.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pepper Meme (PEPPER)

Tržišna kapitalizacija: $ 10.14M
Obujam (24 sata): --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija: $ 10.14M
Količina u optjecaju: 1.00B
Ukupna količina: 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pepper Meme je $ 10.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEPPER je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.14M.