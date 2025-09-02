Više o PEPPER

Pepper Meme Logotip

Pepper Meme Cijena (PEPPER)

Neuvršten

1 PEPPER u USD cijena uživo:

$0.01015252
-0.80%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Pepper Meme (PEPPER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:48:06 (UTC+8)

Pepper Meme (PEPPER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00989255
24-satna najniža cijena
$ 0.0102452
24-satna najviša cijena

$ 0.00989255
$ 0.0102452
$ 0.01275333
$ 0
+0.12%

-0.90%

-6.82%

-6.82%

Pepper Meme (PEPPER) cijena u stvarnom vremenu je $0.01015286. Tijekom protekla 24 sata, PEPPERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00989255 i najviše cijene $ 0.0102452, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEPPER je $ 0.01275333, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEPPER se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, -0.90% u posljednjih 24 sata i -6.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pepper Meme (PEPPER)

$ 10.14M
--
$ 10.14M
1.00B
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Pepper Meme je $ 10.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEPPER je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.14M.

Pepper Meme (PEPPER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pepper Meme u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pepper Meme u USD iznosila je $ +0.0056369013.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pepper Meme u USD iznosila je $ +0.0067807327.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pepper Meme u USD iznosila je $ +0.005181908346396869.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.90%
30 dana$ +0.0056369013+55.52%
60 dana$ +0.0067807327+66.79%
90 dana$ +0.005181908346396869+104.24%

Što je Pepper Meme (PEPPER)

$PEPPER is a memecoin project that blends community engagement, gamification, and education to reestablish what memecoins are. For far too long, this bull run has been infested with pump and dump schemes and shady tokenomics. We believe the best way to change that is through education, not regulation. The Pepper Academy will create a bridge for the knowledge gap that allows bad actors to profit. We also want to tap back into the fun side of memes, bring back the old spirit. We aim to do this through our own $PEPPER branded games, real community engagement, long term partnerships, etc. $PEPPER is a memecoin, but more importantly: a brand.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Pepper Meme (PEPPER)

Službena web-stranica

Pepper Meme Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pepper Meme (PEPPER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pepper Meme (PEPPER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pepper Meme.

Provjerite Pepper Meme predviđanje cijene sada!

PEPPER u lokalnim valutama

Pepper Meme (PEPPER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pepper Meme (PEPPER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PEPPER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pepper Meme (PEPPER)

Koliko Pepper Meme (PEPPER) vrijedi danas?
Cijena PEPPER uživo u USD je 0.01015286 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PEPPER u USD?
Trenutačna cijena PEPPER u USD je $ 0.01015286. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pepper Meme?
Tržišna kapitalizacija za PEPPER je $ 10.14M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PEPPER?
Količina u optjecaju za PEPPER je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PEPPER?
PEPPER je postigao ATH cijenu od 0.01275333 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PEPPER?
PEPPER je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PEPPER?
24-satni obujam trgovanja za PEPPER je -- USD.
Hoće li PEPPER još narasti ove godine?
PEPPER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PEPPER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:48:06 (UTC+8)

