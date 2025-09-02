PEPPER (PEPPER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.21% Promjena cijene (1D) +0.13% Promjena cijene (7D) -9.10% Promjena cijene (7D) -9.10%

PEPPER (PEPPER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PEPPERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEPPER je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEPPER se promijenio za -1.21% u posljednjih sat vremena, +0.13% u posljednjih 24 sata i -9.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PEPPER (PEPPER)

Tržišna kapitalizacija $ 21.50M$ 21.50M $ 21.50M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.50M$ 21.50M $ 21.50M Količina u optjecaju 8,768.38T 8,768.38T 8,768.38T Ukupna količina 8.768378626752517e+15 8.768378626752517e+15 8.768378626752517e+15

Trenutačna tržišna kapitalizacija PEPPER je $ 21.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEPPER je 8,768.38T, s ukupnom količinom od 8.768378626752517e+15. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.50M.