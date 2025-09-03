Pepito (PEPITO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00207133$ 0.00207133 $ 0.00207133 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.57% Promjena cijene (1D) -4.78% Promjena cijene (7D) -29.33% Promjena cijene (7D) -29.33%

Pepito (PEPITO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PEPITOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEPITO je $ 0.00207133, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEPITO se promijenio za -1.57% u posljednjih sat vremena, -4.78% u posljednjih 24 sata i -29.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pepito (PEPITO)

Tržišna kapitalizacija $ 93.99K$ 93.99K $ 93.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 93.99K$ 93.99K $ 93.99K Količina u optjecaju 999.49M 999.49M 999.49M Ukupna količina 999,491,353.525348 999,491,353.525348 999,491,353.525348

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pepito je $ 93.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEPITO je 999.49M, s ukupnom količinom od 999491353.525348. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 93.99K.