PepeTopia (PEPETOPIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.40% Promjena cijene (1D) +6.71% Promjena cijene (7D) +4.32% Promjena cijene (7D) +4.32%

PepeTopia (PEPETOPIA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PEPETOPIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEPETOPIA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEPETOPIA se promijenio za -0.40% u posljednjih sat vremena, +6.71% u posljednjih 24 sata i +4.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PepeTopia (PEPETOPIA)

Tržišna kapitalizacija $ 321.12K$ 321.12K $ 321.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 321.12K$ 321.12K $ 321.12K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,967,471.61 999,967,471.61 999,967,471.61

Trenutačna tržišna kapitalizacija PepeTopia je $ 321.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEPETOPIA je 999.97M, s ukupnom količinom od 999967471.61. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 321.12K.