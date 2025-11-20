PEPETO Cijena danas

Trenutačna cijena PEPETO (PEPETO) danas je $ 0.00063924, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PEPETO u USD je $ 0.00063924 po PEPETO.

PEPETO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 63,924, s količinom u optjecaju od 100.00M PEPETO. Tijekom posljednja 24 sata, PEPETO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.068676, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003379.

U kratkoročnim performansama, PEPETO se kretao -- u posljednjem satu i -9.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu PEPETO (PEPETO)

Tržišna kapitalizacija $ 63.92K$ 63.92K $ 63.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 63.92K$ 63.92K $ 63.92K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

