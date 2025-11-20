PepeNode Cijena danas

Trenutačna cijena PepeNode (PEPENODE) danas je $ 0.00000523, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PEPENODE u USD je $ 0.00000523 po PEPENODE.

PepeNode trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,199,133, s količinom u optjecaju od 420.69B PEPENODE. Tijekom posljednja 24 sata, PEPENODE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00001842, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, PEPENODE se kretao -- u posljednjem satu i -5.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu PepeNode (PEPENODE)

Tržišna kapitalizacija $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Količina u optjecaju 420.69B 420.69B 420.69B Ukupna količina 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PepeNode je $ 2.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEPENODE je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.20M.