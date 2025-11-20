PePenguin Cijena danas

Trenutačna cijena PePenguin (PENGUIN) danas je $ 0.00000623, s promjenom od 0.24% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PENGUIN u USD je $ 0.00000623 po PENGUIN.

PePenguin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,232.72, s količinom u optjecaju od 1.00B PENGUIN. Tijekom posljednja 24 sata, PENGUIN trgovao je između $ 0.00000622 (niska) i $ 0.00000623 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00100794, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000159.

U kratkoročnim performansama, PENGUIN se kretao -- u posljednjem satu i -25.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu PePenguin (PENGUIN)

Tržišna kapitalizacija $ 6.23K$ 6.23K $ 6.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.23K$ 6.23K $ 6.23K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

