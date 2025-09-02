Pepemon Pepeballs (PPBLZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 460.7 Najniža cijena $ 6.45 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -8.29%

Pepemon Pepeballs (PPBLZ) cijena u stvarnom vremenu je $17.12. Tijekom protekla 24 sata, PPBLZtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PPBLZ je $ 460.7, dok je najniža cijena svih vremena $ 6.45.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PPBLZ se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -8.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pepemon Pepeballs (PPBLZ)

Tržišna kapitalizacija $ 239.72K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 239.72K Količina u optjecaju 14.00K Ukupna količina 14,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pepemon Pepeballs je $ 239.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PPBLZ je 14.00K, s ukupnom količinom od 14000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 239.72K.