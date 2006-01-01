Pepek Philippe (PEPEK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pepek Philippe (PEPEK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pepek Philippe (PEPEK) Informacije Pepek Philippe is a whimsical meme coin inspired by the lavish lifestyle of billionaire frogs flaunting luxury watches. This project humorously showcases the world of amphibious elites who enjoy opulence, fine dining, private jets, beautiful women, fast cars, mansions, and, of course, top-tier timepieces. The coin celebrates this absurdly rich lifestyle, blending humor with luxury culture to create a fun, engaging crypto experience. Službena web stranica: https://pepek.vip Kupi PEPEK odmah!

Pepek Philippe (PEPEK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pepek Philippe (PEPEK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.21K $ 6.21K $ 6.21K Ukupna količina: $ 898.89M $ 898.89M $ 898.89M Količina u optjecaju: $ 898.89M $ 898.89M $ 898.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.21K $ 6.21K $ 6.21K Povijesni maksimum: $ 0.00100376 $ 0.00100376 $ 0.00100376 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Pepek Philippe (PEPEK)

Pepek Philippe (PEPEK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pepek Philippe (PEPEK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PEPEK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PEPEK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PEPEK tokena, istražite PEPEK cijenu tokena uživo!

