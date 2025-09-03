Pepek Philippe (PEPEK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00100376$ 0.00100376 $ 0.00100376 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.26% Promjena cijene (1D) -6.40% Promjena cijene (7D) -6.34% Promjena cijene (7D) -6.34%

Pepek Philippe (PEPEK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PEPEKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEPEK je $ 0.00100376, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEPEK se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -6.40% u posljednjih 24 sata i -6.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pepek Philippe (PEPEK)

Tržišna kapitalizacija $ 6.33K$ 6.33K $ 6.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.33K$ 6.33K $ 6.33K Količina u optjecaju 898.89M 898.89M 898.89M Ukupna količina 898,890,881.672036 898,890,881.672036 898,890,881.672036

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pepek Philippe je $ 6.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEPEK je 898.89M, s ukupnom količinom od 898890881.672036. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.33K.