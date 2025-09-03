Pepedex (PPDEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 32.47$ 32.47 $ 32.47 Najniža cijena $ 0.03146996$ 0.03146996 $ 0.03146996 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Pepedex (PPDEX) cijena u stvarnom vremenu je $0.067834. Tijekom protekla 24 sata, PPDEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PPDEX je $ 32.47, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03146996.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PPDEX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pepedex (PPDEX)

Tržišna kapitalizacija $ 37.13K$ 37.13K $ 37.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.81K$ 41.81K $ 41.81K Količina u optjecaju 547.38K 547.38K 547.38K Ukupna količina 616,323.4761015301 616,323.4761015301 616,323.4761015301

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pepedex je $ 37.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PPDEX je 547.38K, s ukupnom količinom od 616323.4761015301. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.81K.