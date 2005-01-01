PEPECASH (PEPECASH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PEPECASH (PEPECASH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PEPECASH (PEPECASH) Informacije PepeCash (PEPECASH) originated in 2016 as a cryptocurrency tied to the Pepe the Frog meme, created by artist Matt Furie in 2005 for his comic series Boy's Club. The meme gained widespread popularity on platforms like 4chan and Reddit, evolving into a cultural phenomenon. PepeCash was developed to monetize and trade digital art, specifically "Rare Pepe" cards. The concept emerged from the Rare Pepe Directory, a community-driven project to create and trade meme-based digital assets. PepeCash was designed as the currency for this ecosystem, enabling users to buy, sell, or trade these assets in a decentralized marketplace. The idea was to blend meme culture with blockchain technology, appealing to art and meme enthusiasts. PepeCash token, launched in 2023 on Ethereum also draws inspiration from the Pepe meme, aiming to expand into DeFi and NFTs. Službena web stranica: https://pepecasherc.com/ Kupi PEPECASH odmah!

Tržišna kapitalizacija: $ 65.63K
Ukupna količina: $ 696.19M
Količina u optjecaju: $ 696.19M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 65.63K
Povijesni maksimum: $ 0
Povijesni minimum: $ 0
Trenutna cijena: $ 0

PEPECASH (PEPECASH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PEPECASH (PEPECASH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PEPECASH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PEPECASH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PEPECASH tokena, istražite PEPECASH cijenu tokena uživo!

