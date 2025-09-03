pepeAI (PEPEAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00351458$ 0.00351458 $ 0.00351458 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.39% Promjena cijene (1D) -14.74% Promjena cijene (7D) -2.06% Promjena cijene (7D) -2.06%

pepeAI (PEPEAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PEPEAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEPEAI je $ 0.00351458, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEPEAI se promijenio za +0.39% u posljednjih sat vremena, -14.74% u posljednjih 24 sata i -2.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu pepeAI (PEPEAI)

Tržišna kapitalizacija $ 129.16K$ 129.16K $ 129.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 129.16K$ 129.16K $ 129.16K Količina u optjecaju 999.84M 999.84M 999.84M Ukupna količina 999,842,576.231004 999,842,576.231004 999,842,576.231004

Trenutačna tržišna kapitalizacija pepeAI je $ 129.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEPEAI je 999.84M, s ukupnom količinom od 999842576.231004. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 129.16K.