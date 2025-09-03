pepe wif cig (PWC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0016336$ 0.0016336 $ 0.0016336 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.84% Promjena cijene (1D) -3.45% Promjena cijene (7D) -19.12% Promjena cijene (7D) -19.12%

pepe wif cig (PWC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PWCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PWC je $ 0.0016336, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PWC se promijenio za -0.84% u posljednjih sat vremena, -3.45% u posljednjih 24 sata i -19.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu pepe wif cig (PWC)

Tržišna kapitalizacija $ 29.02K$ 29.02K $ 29.02K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.02K$ 29.02K $ 29.02K Količina u optjecaju 999.66M 999.66M 999.66M Ukupna količina 999,655,073.470926 999,655,073.470926 999,655,073.470926

Trenutačna tržišna kapitalizacija pepe wif cig je $ 29.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PWC je 999.66M, s ukupnom količinom od 999655073.470926. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.02K.