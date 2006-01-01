Pepe Undead (PEPEZ) Tokenomika

Pepe Undead (PEPEZ) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Pepe Undead (PEPEZ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Pepe Undead (PEPEZ) Informacije

One dark night, a cunning digital virus managed to infiltrate PepeCoin's system. Little by little, the virus began to corrupt the code of the cryptocurrency, transforming it into something never seen before, Pepe Undead.

🦠 As the virus spread, transactions with PepeCoin failed and gave errors. Prices fluctuated wildly and the tokens acted as if they were possessed.

🐸 Quickly, Pepe Undead, the first memecoin that infected its rival Pepe to end his leadership, caught the attention of the community and gained great popularity. It will not stop infecting Pepe until it overcomes him, then it will go after the dogs.

🌕 You can't kill someone who is already dead, join #PepeUndead in his infection.

Službena web stranica:
https://pepeundead.com

Pepe Undead (PEPEZ) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pepe Undead (PEPEZ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 9.02K
$ 9.02K
Ukupna količina:
$ 589.28M
$ 589.28M
Količina u optjecaju:
$ 589.28M
$ 589.28M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 9.02K
$ 9.02K
Povijesni maksimum:
$ 0
$ 0
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0

Pepe Undead (PEPEZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Pepe Undead (PEPEZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PEPEZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PEPEZ tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PEPEZ tokena, istražite PEPEZ cijenu tokena uživo!

PEPEZ Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide PEPEZ? Naša PEPEZ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.