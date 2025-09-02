Pepe Trump (PTRUMP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01756735$ 0.01756735 $ 0.01756735 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.21% Promjena cijene (1D) +0.21% Promjena cijene (7D) +6.40% Promjena cijene (7D) +6.40%

Pepe Trump (PTRUMP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PTRUMPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PTRUMP je $ 0.01756735, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PTRUMP se promijenio za -1.21% u posljednjih sat vremena, +0.21% u posljednjih 24 sata i +6.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pepe Trump (PTRUMP)

Tržišna kapitalizacija $ 894.18K$ 894.18K $ 894.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 894.18K$ 894.18K $ 894.18K Količina u optjecaju 992.98M 992.98M 992.98M Ukupna količina 992,983,001.67 992,983,001.67 992,983,001.67

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pepe Trump je $ 894.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PTRUMP je 992.98M, s ukupnom količinom od 992983001.67. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 894.18K.