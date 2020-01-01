Pepe the King Prawn (PRAWN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pepe the King Prawn (PRAWN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pepe the King Prawn (PRAWN) Informacije PRAWN is a viral TikTok meme that originated from Pepe the King Prawn. Its charm lies in its relatability, leading to countless variations of PRAWN memes that resonate with users. Despite being just two days old, PRAWN has already achieved notable milestones, including listings on exchanges like LBANK and Moonshot. The project is driven by a passionate team of community members and developers who actively manage social media platforms, fostering engagement and growth for this exciting memecoin. Službena web stranica: https://x.com/PepeKing_Prawn Kupi PRAWN odmah!

Pepe the King Prawn (PRAWN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pepe the King Prawn (PRAWN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 123.33K $ 123.33K $ 123.33K Ukupna količina: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Količina u optjecaju: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 123.33K $ 123.33K $ 123.33K Povijesni maksimum: $ 0.024724 $ 0.024724 $ 0.024724 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00012277 $ 0.00012277 $ 0.00012277 Saznajte više o cijeni Pepe the King Prawn (PRAWN)

Pepe the King Prawn (PRAWN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pepe the King Prawn (PRAWN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PRAWN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PRAWN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PRAWN tokena, istražite PRAWN cijenu tokena uživo!

PRAWN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PRAWN? Naša PRAWN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PRAWN predviđanje cijene tokena odmah!

