Pepe the King Prawn (PRAWN) Tokenomika

Pepe the King Prawn (PRAWN) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Pepe the King Prawn (PRAWN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Pepe the King Prawn (PRAWN) Informacije

PRAWN is a viral TikTok meme that originated from Pepe the King Prawn. Its charm lies in its relatability, leading to countless variations of PRAWN memes that resonate with users. Despite being just two days old, PRAWN has already achieved notable milestones, including listings on exchanges like LBANK and Moonshot. The project is driven by a passionate team of community members and developers who actively manage social media platforms, fostering engagement and growth for this exciting memecoin.

Službena web stranica:
https://x.com/PepeKing_Prawn

Pepe the King Prawn (PRAWN) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pepe the King Prawn (PRAWN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 123.33K
$ 123.33K$ 123.33K
Ukupna količina:
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
Količina u optjecaju:
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 123.33K
$ 123.33K$ 123.33K
Povijesni maksimum:
$ 0.024724
$ 0.024724$ 0.024724
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00012277
$ 0.00012277$ 0.00012277

Pepe the King Prawn (PRAWN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Pepe the King Prawn (PRAWN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PRAWN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PRAWN tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PRAWN tokena, istražite PRAWN cijenu tokena uživo!

PRAWN Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide PRAWN? Naša PRAWN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.