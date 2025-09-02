Više o PRAWN

Pepe the King Prawn Cijena (PRAWN)

1 PRAWN u USD cijena uživo:

$0.00012508
$0.00012508$0.00012508
+2.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Pepe the King Prawn (PRAWN)
Pepe the King Prawn (PRAWN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.024724
$ 0.024724$ 0.024724

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

+2.89%

-4.35%

-4.35%

Pepe the King Prawn (PRAWN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PRAWNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRAWN je $ 0.024724, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRAWN se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, +2.89% u posljednjih 24 sata i -4.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pepe the King Prawn (PRAWN)

$ 125.09K
$ 125.09K$ 125.09K

--
----

$ 125.09K
$ 125.09K$ 125.09K

999.97M
999.97M 999.97M

999,968,655.96
999,968,655.96 999,968,655.96

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pepe the King Prawn je $ 125.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRAWN je 999.97M, s ukupnom količinom od 999968655.96. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 125.09K.

Pepe the King Prawn (PRAWN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pepe the King Prawn u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pepe the King Prawn u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pepe the King Prawn u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pepe the King Prawn u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.89%
30 dana$ 0-10.76%
60 dana$ 0-13.18%
90 dana$ 0--

Što je Pepe the King Prawn (PRAWN)

PRAWN is a viral TikTok meme that originated from Pepe the King Prawn. Its charm lies in its relatability, leading to countless variations of PRAWN memes that resonate with users. Despite being just two days old, PRAWN has already achieved notable milestones, including listings on exchanges like LBANK and Moonshot. The project is driven by a passionate team of community members and developers who actively manage social media platforms, fostering engagement and growth for this exciting memecoin.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Pepe the King Prawn (PRAWN)

Službena web-stranica

Pepe the King Prawn Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pepe the King Prawn (PRAWN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pepe the King Prawn (PRAWN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pepe the King Prawn.

Provjerite Pepe the King Prawn predviđanje cijene sada!

PRAWN u lokalnim valutama

Pepe the King Prawn (PRAWN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pepe the King Prawn (PRAWN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PRAWN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pepe the King Prawn (PRAWN)

Koliko Pepe the King Prawn (PRAWN) vrijedi danas?
Cijena PRAWN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PRAWN u USD?
Trenutačna cijena PRAWN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pepe the King Prawn?
Tržišna kapitalizacija za PRAWN je $ 125.09K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PRAWN?
Količina u optjecaju za PRAWN je 999.97M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PRAWN?
PRAWN je postigao ATH cijenu od 0.024724 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PRAWN?
PRAWN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PRAWN?
24-satni obujam trgovanja za PRAWN je -- USD.
Hoće li PRAWN još narasti ove godine?
PRAWN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PRAWN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.