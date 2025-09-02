Pepe the King Prawn (PRAWN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.024724$ 0.024724 $ 0.024724 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) +2.89% Promjena cijene (7D) -4.35% Promjena cijene (7D) -4.35%

Pepe the King Prawn (PRAWN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PRAWNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRAWN je $ 0.024724, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRAWN se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, +2.89% u posljednjih 24 sata i -4.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pepe the King Prawn (PRAWN)

Tržišna kapitalizacija $ 125.09K$ 125.09K $ 125.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 125.09K$ 125.09K $ 125.09K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,968,655.96 999,968,655.96 999,968,655.96

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pepe the King Prawn je $ 125.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRAWN je 999.97M, s ukupnom količinom od 999968655.96. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 125.09K.