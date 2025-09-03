Pepe SKULL (SKULL) Informacije o cijeni (USD)

Pepe SKULL (SKULL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002642. Tijekom protekla 24 sata, SKULLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002549 i najviše cijene $ 0.00002706, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SKULL je $ 0.00303939, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000589.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SKULL se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +2.52% u posljednjih 24 sata i -4.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pepe SKULL (SKULL)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pepe SKULL je $ 26.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SKULL je 999.97M, s ukupnom količinom od 999968621.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.29K.