Pepe On Fire Logotip

Pepe On Fire Cijena (PFIRE)

Neuvršten

1 PFIRE u USD cijena uživo:

--
----
-2.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Pepe On Fire (PFIRE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:17:28 (UTC+8)

Pepe On Fire (PFIRE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-2.66%

+10.25%

+10.25%

Pepe On Fire (PFIRE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PFIREtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PFIRE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PFIRE se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -2.66% u posljednjih 24 sata i +10.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pepe On Fire (PFIRE)

$ 130.59K
$ 130.59K$ 130.59K

--
----

$ 130.59K
$ 130.59K$ 130.59K

7.40T
7.40T 7.40T

7,398,470,584,374.0
7,398,470,584,374.0 7,398,470,584,374.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pepe On Fire je $ 130.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PFIRE je 7.40T, s ukupnom količinom od 7398470584374.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 130.59K.

Pepe On Fire (PFIRE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pepe On Fire u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pepe On Fire u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pepe On Fire u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pepe On Fire u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.66%
30 dana$ 0+15.53%
60 dana$ 0+62.39%
90 dana$ 0--

Što je Pepe On Fire (PFIRE)

Meme token with a small tax. 3% of the tax is burned and the other 2% is used for Marketing and development

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Pepe On Fire (PFIRE)

Službena web-stranica

Pepe On Fire Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pepe On Fire (PFIRE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pepe On Fire (PFIRE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pepe On Fire.

Provjerite Pepe On Fire predviđanje cijene sada!

PFIRE u lokalnim valutama

Pepe On Fire (PFIRE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pepe On Fire (PFIRE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PFIRE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pepe On Fire (PFIRE)

Koliko Pepe On Fire (PFIRE) vrijedi danas?
Cijena PFIRE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PFIRE u USD?
Trenutačna cijena PFIRE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pepe On Fire?
Tržišna kapitalizacija za PFIRE je $ 130.59K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PFIRE?
Količina u optjecaju za PFIRE je 7.40T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PFIRE?
PFIRE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PFIRE?
PFIRE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PFIRE?
24-satni obujam trgovanja za PFIRE je -- USD.
Hoće li PFIRE još narasti ove godine?
PFIRE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PFIRE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.