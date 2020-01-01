Pepe on Doge (PODGE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pepe on Doge (PODGE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pepe on Doge (PODGE) Informacije PepeOnDoge (PODGE) is a community-driven meme token built on the Solana and MultiversX blockchain. It combines two iconic meme characters, Pepe the Frog and Doge, aiming to create a fun and engaging platform for its supporters. The token emphasizes humor and simplicity while leveraging the low transaction fees and speed of Solana and MultiversX. PODGE aspires to unite meme enthusiasts and crypto investors in a playful, collaborative environment. Službena web stranica: https://pepeondoge.com Kupi PODGE odmah!

Pepe on Doge (PODGE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pepe on Doge (PODGE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 193.37K $ 193.37K $ 193.37K Ukupna količina: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Količina u optjecaju: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 193.37K $ 193.37K $ 193.37K Povijesni maksimum: $ 0.00261721 $ 0.00261721 $ 0.00261721 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00019337 $ 0.00019337 $ 0.00019337 Saznajte više o cijeni Pepe on Doge (PODGE)

Pepe on Doge (PODGE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pepe on Doge (PODGE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PODGE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PODGE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PODGE tokena, istražite PODGE cijenu tokena uživo!

PODGE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PODGE? Naša PODGE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PODGE predviđanje cijene tokena odmah!

