Pepe on Doge Logotip

Pepe on Doge Cijena (PODGE)

Neuvršten

1 PODGE u USD cijena uživo:

$0.00018704
$0.00018704$0.00018704
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Pepe on Doge (PODGE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:00:28 (UTC+8)

Pepe on Doge (PODGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00261721
$ 0.00261721$ 0.00261721

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Pepe on Doge (PODGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PODGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PODGE je $ 0.00261721, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PODGE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pepe on Doge (PODGE)

$ 187.03K
$ 187.03K$ 187.03K

--
----

$ 187.03K
$ 187.03K$ 187.03K

999.98M
999.98M 999.98M

999,981,075.36
999,981,075.36 999,981,075.36

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pepe on Doge je $ 187.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PODGE je 999.98M, s ukupnom količinom od 999981075.36. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 187.03K.

Pepe on Doge (PODGE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pepe on Doge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pepe on Doge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pepe on Doge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pepe on Doge u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+5.27%
60 dana$ 0+23.62%
90 dana$ 0--

Što je Pepe on Doge (PODGE)

PepeOnDoge (PODGE) is a community-driven meme token built on the Solana and MultiversX blockchain. It combines two iconic meme characters, Pepe the Frog and Doge, aiming to create a fun and engaging platform for its supporters. The token emphasizes humor and simplicity while leveraging the low transaction fees and speed of Solana and MultiversX. PODGE aspires to unite meme enthusiasts and crypto investors in a playful, collaborative environment.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Pepe on Doge (PODGE)

Službena web-stranica

Pepe on Doge Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pepe on Doge (PODGE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pepe on Doge (PODGE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pepe on Doge.

Provjerite Pepe on Doge predviđanje cijene sada!

PODGE u lokalnim valutama

Pepe on Doge (PODGE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pepe on Doge (PODGE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PODGE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pepe on Doge (PODGE)

Koliko Pepe on Doge (PODGE) vrijedi danas?
Cijena PODGE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PODGE u USD?
Trenutačna cijena PODGE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pepe on Doge?
Tržišna kapitalizacija za PODGE je $ 187.03K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PODGE?
Količina u optjecaju za PODGE je 999.98M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PODGE?
PODGE je postigao ATH cijenu od 0.00261721 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PODGE?
PODGE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PODGE?
24-satni obujam trgovanja za PODGE je -- USD.
Hoće li PODGE još narasti ove godine?
PODGE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PODGE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.