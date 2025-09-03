PEPE MAGA (PEPEMAGA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.28% Promjena cijene (1D) +5.18% Promjena cijene (7D) +11.00% Promjena cijene (7D) +11.00%

PEPE MAGA (PEPEMAGA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PEPEMAGAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEPEMAGA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEPEMAGA se promijenio za +1.28% u posljednjih sat vremena, +5.18% u posljednjih 24 sata i +11.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PEPE MAGA (PEPEMAGA)

Tržišna kapitalizacija $ 10.77K$ 10.77K $ 10.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.77K$ 10.77K $ 10.77K Količina u optjecaju 42,068.94T 42,068.94T 42,068.94T Ukupna količina 4.2068938735441544e+16 4.2068938735441544e+16 4.2068938735441544e+16

Trenutačna tržišna kapitalizacija PEPE MAGA je $ 10.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEPEMAGA je 42,068.94T, s ukupnom količinom od 4.2068938735441544e+16. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.77K.