Pepe KRC20 Logotip

Pepe KRC20 Cijena ($PEPE)

Neuvršten

1 $PEPE u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Pepe KRC20 ($PEPE)
Pepe KRC20 ($PEPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Pepe KRC20 ($PEPE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $PEPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $PEPE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $PEPE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pepe KRC20 ($PEPE)

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

--
----

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

28.70B
28.70B 28.70B

28,700,000,000.0
28,700,000,000.0 28,700,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pepe KRC20 je $ 1.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $PEPE je 28.70B, s ukupnom količinom od 28700000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.27M.

Pepe KRC20 ($PEPE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pepe KRC20 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pepe KRC20 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pepe KRC20 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pepe KRC20 u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+27.25%
60 dana$ 0+133.83%
90 dana$ 0--

Što je Pepe KRC20 ($PEPE)

Pepe KRC20 brings the iconic Pepe the Frog meme into the blockchain world, now available as a KRC-20 token on the Kaspa ecosystem. Pepe KRC20 celebrates Pepe’s deep roots in internet culture, particularly as a symbol of meme-driven innovation. As part of the rapidly growing Kaspa blockchain, the token benefits from the network's fast, scalable, and secure transaction infrastructure, powered by Kaspa’s innovative GhostDAG protocol​.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Pepe KRC20 ($PEPE)

Službena web-stranica

Pepe KRC20 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pepe KRC20 ($PEPE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pepe KRC20 ($PEPE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pepe KRC20.

Provjerite Pepe KRC20 predviđanje cijene sada!

$PEPE u lokalnim valutama

Pepe KRC20 ($PEPE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pepe KRC20 ($PEPE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $PEPE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pepe KRC20 ($PEPE)

Koliko Pepe KRC20 ($PEPE) vrijedi danas?
Cijena $PEPE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $PEPE u USD?
Trenutačna cijena $PEPE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pepe KRC20?
Tržišna kapitalizacija za $PEPE je $ 1.27M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $PEPE?
Količina u optjecaju za $PEPE je 28.70B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $PEPE?
$PEPE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $PEPE?
$PEPE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $PEPE?
24-satni obujam trgovanja za $PEPE je -- USD.
Hoće li $PEPE još narasti ove godine?
$PEPE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $PEPE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.