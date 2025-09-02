pepe in a memes world (PEW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.38% Promjena cijene (1D) -2.61% Promjena cijene (7D) +10.26% Promjena cijene (7D) +10.26%

pepe in a memes world (PEW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PEWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEW je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEW se promijenio za -1.38% u posljednjih sat vremena, -2.61% u posljednjih 24 sata i +10.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu pepe in a memes world (PEW)

Tržišna kapitalizacija $ 597.46K$ 597.46K $ 597.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 597.46K$ 597.46K $ 597.46K Količina u optjecaju 1.00T 1.00T 1.00T Ukupna količina 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija pepe in a memes world je $ 597.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEW je 1.00T, s ukupnom količinom od 1000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 597.46K.