Pepe Heimer Cijena danas

Trenutačna cijena Pepe Heimer (PEHEM) danas je $ 0.00008713, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PEHEM u USD je $ 0.00008713 po PEHEM.

Pepe Heimer trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 87,130, s količinom u optjecaju od 1.00B PEHEM. Tijekom posljednja 24 sata, PEHEM trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03357127, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000807.

U kratkoročnim performansama, PEHEM se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Pepe Heimer (PEHEM)

Tržišna kapitalizacija $ 87.13K$ 87.13K $ 87.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 87.13K$ 87.13K $ 87.13K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

