Pepe Clanker (PEPEC) Tokenomika

Pepe Clanker (PEPEC) Informacije Pepe Clanker is the ultimate community-driven Pepe, powered by Clanker - the ground breaking token deployer created by the innovators at Proxy Studios. Pepe Clanker represents the next epic chapter in the evolution of Pepe the Frog, now making waves on the Base Chain. This isn’t just another memecoin; Pepe Clanker is the pinnacle of meme culture, leveling up to dominate in a crypto era supercharged with AI agents, AI-powered deployers, and cutting-edge AI-generated tokens. Službena web stranica: https://pepeclankerbase.com Kupi PEPEC odmah!

Pepe Clanker (PEPEC) Tokenomika i analiza cijena

Tržišna kapitalizacija: $ 150.45K
Ukupna količina: $ 1.00M
Količina u optjecaju: $ 1.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 150.45K
Povijesni maksimum: $ 4.51
Povijesni minimum: $ 0.091327
Trenutna cijena: $ 0.150586

Pepe Clanker (PEPEC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pepe Clanker (PEPEC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PEPEC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PEPEC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PEPEC tokena, istražite PEPEC cijenu tokena uživo!

