Pepe Clanker (PEPEC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.15248 $ 0.15248 $ 0.15248 24-satna najniža cijena $ 0.161824 $ 0.161824 $ 0.161824 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.15248$ 0.15248 $ 0.15248 24-satna najviša cijena $ 0.161824$ 0.161824 $ 0.161824 Najviša cijena ikada $ 4.51$ 4.51 $ 4.51 Najniža cijena $ 0.091327$ 0.091327 $ 0.091327 Promjena cijene (1H) -0.64% Promjena cijene (1D) -0.37% Promjena cijene (7D) -9.66% Promjena cijene (7D) -9.66%

Pepe Clanker (PEPEC) cijena u stvarnom vremenu je $0.15646. Tijekom protekla 24 sata, PEPECtrgovalo je između najniže cijene $ 0.15248 i najviše cijene $ 0.161824, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEPEC je $ 4.51, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.091327.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEPEC se promijenio za -0.64% u posljednjih sat vremena, -0.37% u posljednjih 24 sata i -9.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pepe Clanker (PEPEC)

Tržišna kapitalizacija $ 156.46K$ 156.46K $ 156.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 156.46K$ 156.46K $ 156.46K Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pepe Clanker je $ 156.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEPEC je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 156.46K.