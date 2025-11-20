People with 1 IQ Cijena danas

Trenutačna cijena People with 1 IQ (1IQ) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije 1IQ u USD je -- po 1IQ.

People with 1 IQ trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 23,303, s količinom u optjecaju od 99,999.40T 1IQ. Tijekom posljednja 24 sata, 1IQ trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, 1IQ se kretao -- u posljednjem satu i -9.82% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu People with 1 IQ (1IQ)

Tržišna kapitalizacija $ 23.30K$ 23.30K $ 23.30K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.30K$ 23.30K $ 23.30K Količina u optjecaju 99,999.40T 99,999.40T 99,999.40T Ukupna količina 9.9999396932886e+16 9.9999396932886e+16 9.9999396932886e+16

Trenutačna tržišna kapitalizacija People with 1 IQ je $ 23.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 1IQ je 99,999.40T, s ukupnom količinom od 9.9999396932886e+16. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.30K.