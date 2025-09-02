Penumbra (UM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01571249 24-satna najniža cijena $ 0.01912637 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 2.7 Najniža cijena $ 0.00869534 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -14.17% Promjena cijene (7D) -59.03%

Penumbra (UM) cijena u stvarnom vremenu je $0.01641516. Tijekom protekla 24 sata, UMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01571249 i najviše cijene $ 0.01912637, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UM je $ 2.7, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00869534.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UM se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -14.17% u posljednjih 24 sata i -59.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Penumbra (UM)

Tržišna kapitalizacija $ 591.44K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.64M Količina u optjecaju 36.03M Ukupna količina 100,030,127.164983

Trenutačna tržišna kapitalizacija Penumbra je $ 591.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UM je 36.03M, s ukupnom količinom od 100030127.164983. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.64M.