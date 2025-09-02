Više o UM

UM Informacije o cijeni

UM Službena web stranica

UM Tokenomija

UM Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Penumbra Logotip

Penumbra Cijena (UM)

Neuvršten

1 UM u USD cijena uživo:

$0.01641516
$0.01641516$0.01641516
-14.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Penumbra (UM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:47:56 (UTC+8)

Penumbra (UM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01571249
$ 0.01571249$ 0.01571249
24-satna najniža cijena
$ 0.01912637
$ 0.01912637$ 0.01912637
24-satna najviša cijena

$ 0.01571249
$ 0.01571249$ 0.01571249

$ 0.01912637
$ 0.01912637$ 0.01912637

$ 2.7
$ 2.7$ 2.7

$ 0.00869534
$ 0.00869534$ 0.00869534

+0.01%

-14.17%

-59.03%

-59.03%

Penumbra (UM) cijena u stvarnom vremenu je $0.01641516. Tijekom protekla 24 sata, UMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01571249 i najviše cijene $ 0.01912637, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UM je $ 2.7, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00869534.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UM se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -14.17% u posljednjih 24 sata i -59.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Penumbra (UM)

$ 591.44K
$ 591.44K$ 591.44K

--
----

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

36.03M
36.03M 36.03M

100,030,127.164983
100,030,127.164983 100,030,127.164983

Trenutačna tržišna kapitalizacija Penumbra je $ 591.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UM je 36.03M, s ukupnom količinom od 100030127.164983. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.64M.

Penumbra (UM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Penumbra u USD iznosila je $ -0.00271077710568309.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Penumbra u USD iznosila je $ -0.0117313403.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Penumbra u USD iznosila je $ -0.0154626654.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Penumbra u USD iznosila je $ -0.3374711417557638.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00271077710568309-14.17%
30 dana$ -0.0117313403-71.46%
60 dana$ -0.0154626654-94.19%
90 dana$ -0.3374711417557638-95.36%

Što je Penumbra (UM)

Penumbra is private by default L1 proof of stake blockchain. This includes private transfers, staking, trading, custody, and governance, making it a comprehensive privacy-focused blockchain solution.Penumbra integrates with the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol, allowing for decentralized and private token transfers between IBC-compatible chains and Penumbra's multi-asset shielded pool.Penumbra is pitched as a reimagination of the original Cosmos vision but with privacy at its core, aiming to reshape how privacy is handled in blockchain transactions and interactions.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Penumbra (UM)

Službena web-stranica

Penumbra Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Penumbra (UM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Penumbra (UM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Penumbra.

Provjerite Penumbra predviđanje cijene sada!

UM u lokalnim valutama

Penumbra (UM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Penumbra (UM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Penumbra (UM)

Koliko Penumbra (UM) vrijedi danas?
Cijena UM uživo u USD je 0.01641516 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UM u USD?
Trenutačna cijena UM u USD je $ 0.01641516. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Penumbra?
Tržišna kapitalizacija za UM je $ 591.44K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UM?
Količina u optjecaju za UM je 36.03M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UM?
UM je postigao ATH cijenu od 2.7 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UM?
UM je vidio ATL cijenu od 0.00869534 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UM?
24-satni obujam trgovanja za UM je -- USD.
Hoće li UM još narasti ove godine?
UM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:47:56 (UTC+8)

Penumbra (UM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.