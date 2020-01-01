Pentagon Chain (PC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pentagon Chain (PC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pentagon Chain (PC) Informacije Pentagon Chain is a next-generation Layer-2 blockchain optimized for gaming, decentralized social worlds, and AI-powered experiences. The PC token is the native gas token of Pentagon Chain and first minted on Ethereum as an ERC-20 token. It powers transaction fees, incentivizes network participants, and enables seamless interaction across an expansive ecosystem of games and digital identity on Pentagon Games ecosystem. With low transaction fees, high scalability, and strong Web3 integrations, Pentagon Chain is building the future of user-owned digital economies. Službena web stranica: https://pentagon.games/ Kupi PC odmah!

Pentagon Chain (PC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pentagon Chain (PC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.10M $ 4.10M $ 4.10M Ukupna količina: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Količina u optjecaju: $ 199.77K $ 199.77K $ 199.77K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 20.54M $ 20.54M $ 20.54M Povijesni maksimum: $ 21.3 $ 21.3 $ 21.3 Povijesni minimum: $ 11.68 $ 11.68 $ 11.68 Trenutna cijena: $ 20.54 $ 20.54 $ 20.54 Saznajte više o cijeni Pentagon Chain (PC)

Pentagon Chain (PC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pentagon Chain (PC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PC tokena, istražite PC cijenu tokena uživo!

PC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PC? Naša PC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PC predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!